Комітет Ради підтримав амністію для українців, які купили COVID-сертифікат. Наразі в «обігу» є понад 210 тис. таких документів

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МВС

В Україні діє близько 210 тисяч підроблених COVID-сертифікатів. Таку цифру озвучила на правоохоронному комітеті представниця МОЗ.

Про це написала член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова .

«Сподіваюся, завтра Верховна Рада підтримає законопроєкт про посилення відповідальності за підробку сертифікатів, і в нас так само, як у Європі, зможуть штрафувати до 170 тисяч гривень або саджатимуть на три роки за таке порушення», — зазначила Устінова.

Ось що пропонує законопроєкт:

Штраф від 17 то 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років за використання підробного ковід-сертифікату;

Медикам, які внесли у медичну документацію неправдиві дані про вакцинацію — штраф від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади від одного до трьох років;

Виготовлення підробних ковід-сертифікатів для продажу та власне їх продаж — штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років.

Також профільний комітет таки підтримав амністію для для українців, які купили підроблений COVID-сертифікат, але повідомили про це правоохоронцям.

«Тепер особа, яка використала підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб звільняється від кримінальної відповідальності якщо вона, добровільно заявила про ці факти органу», — пояснила нардеп.

Для цього потрібно:

прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений COVID-сертифікат;

дати покази — де ви його взяли, в кого придбали;

справа закривається, а ви йдете робити щеплення.

Міністерство цифрової політики нещодавно прибрало кнопку «видалити» з переліку можливих дій, які можна виконати з електронним COVID-сертифікатом. Тепер, щоб оновити «жовтий» сертифікат на «зелений» після повної вакцинації необхідно надіслати новий запит на отримання оновлень, тобто видаляти нічого не потрібно.

Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також у «Дії» незабаром зʼявиться негативний ПЛР-тест і вже зʼявився дитячий ковід-сертифікат. Крім цього, Мінцифри спростило отримання сертифікату про вакцинацію — не треба більше крутити головою.