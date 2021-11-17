Netflix запустила власний рейтинг фільмів та серіалів. Для кожної країни він свій

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Thibault Penin / Unsplash

Стримінгова платформа Netflix запустила сайт із власним щотижневим рейтингом популярних фільмів та серіалів. У кожній із понад 90 країн, де працює Netflix, рейтинг топ-10 свій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рейтинг складатиметься на основі підрахунку часу, який користувачі витратили на перегляд, та оновлюватимуться у вівторок. У ньому представлені чотири основні списки — «англомовні фільми», «англомовні серіали», «фільми іноземними мовами» та «шоу іноземними мовами».

Наразі на сайті відображено рейтинг фільмів та серіалів за період з 8 по 14 листопада.