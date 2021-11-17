Bellingcat опублікувала розслідування про спецоперацію «вагнерівців»

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Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування щодо «зливу» спецоперації із затриманням Україною бойовиків російської ПВК «Вагнер», причетних до військових злочинів.

Розслідування опублікували на сайті The Insider та Bellingcat.

Відповідальні за проєкт були два старші офіцери: Василь Бурба (глава розвідки Міноборони) та Руслан Баранецький (заступник голови СБУ). За даними Bellingcat, вони регулярно проводили брифінги для президента про операцію «Авеню» (саме таку назву мала ця спецоперація). Зеленського ознайомили із планом у червні 2020 року — операцію схвалили на початку липня 2020 року.

«Ця спецоперація, яка не має аналогів за своєю складністю і масштабом, повинна була завершитися примусовим приземленням літака з кількома десятками бойовиків на території України, проте в останній момент, коли «вагнерівці» вже прямували до мінського аеропорту, операцію було «перенесено» після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, що закінчилося арештом найманців силами білоруського КДБ», — пишуть журналісти.

«Вагнерівці» мали опинитися в Україні унаслідок примусової посадки літака, який прямував з Мінська до Стамбула. Для цього розробляли два варіанти: або пасажиру стає погано на борту, або загроза вибуху (українські авіадиспетчери можуть дати вказівку пілоту не повідомляти пасажирів про аварійну ситуацію або навіть про зміну траєкторії польоту). Обрали другий варіант.

За даними журналістів, за день до від'їзду бойовиків Бурба та Баранецький прибули до Офісу президента. Вони мали подати остаточну інформацію про майбутню спецоперацію. Однак, оскільки в той момент президент Зеленський був зайнятий, Бурба сказав Bellingcat, що вони не змогли зустрітися з ним особисто.

Бурба наголосив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень. Напередодні президент Зеленський досяг угоди з Росією та підтримуваними Росією сепаратистами про припинення вогню на Донбасі, про що він оголосив на спільному пресзаході з тодішнім президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою.

Bellingcat не змогла незалежно перевірити цю розмову, а Офіс президента не надав коментарів до цього розслідування. Раніше Єрмак заявив, що історія про спецоперацію «вигадана від початку до кінця».