У Білорусі заявили, що з 18 листопада припиняють постачати електроенергію в Україну
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pixabay / Alberto Sanchez
Білорусь зупинить постачати електроенергію в Україну з 18 листопада.
Про це повідомило білоруське державне інформагентство БелТА, посилаючись на рішення Міністерства енергетики Білорусі.
Як зазначається, поставки електроенергії зупиняють через «порядок взаємодії в рамках контрактних відносин».
Також у Міненерго заявили, що рішення про подальше постачання Білорусь ухвалюватиме «з огляду на технічні можливості».
Зазначимо, уранці 17 листопада Міненерго Білорусі повідомило про відключення першого енергоблоку БелАЕС «дією автоматики».
- Енергосистема України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі, але фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише від Білорусі — з РФ країна не має договору, а енергосистема Молдови надто мала для балансування української.
- До 1 листопада в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі, яка набула чинності у травні. 2 листопада в Україну з Білорусі почалися аварійні поставки електроенергії через дефіцит потужності в енергетичній системі. Постачання було короткостроковим.
- 8 листопада у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що Білорусь нібито відмовилася продавати електроенергію Україні, тому в листопаді поставки припинять. Пізніше в «Беленерго» спростували цю інформацію, уточнивши, що йшлося про зміну умов співпраці державного обʼєднання та певних компаній.