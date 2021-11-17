Уряд погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади глави Закарпатської ОДА
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Офісу президента України
Кабінет міністрів України погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, далі рішення за президентом.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 17 листопада, цитує представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
На посаді голови ОДА Полосков пропрацював з 8 грудня 2020 року. Свого часу він працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. Це був його перший досвід роботи на державній службі. З 2011 року Полосков є директором виноробної компанії «Шато Чізай», загалом у цій галузі працює понад 20 років.
- 28 жовтня 2021 року депутати Закарпатської обласної ради відправили у відставку свого главу Олексія Петрова («Слуга народу»). Сам Петров назвав сесію нелегітимною і заявив, що звернувся до правоохоронних органів. Врешті у відставку його відправили із другої спроби 15 листопада. До цього він понад пів року очолював Закарпатську ОДА. З 2017 до 2019 року він керував департаментом контррозвідки СБУ та управлінням СБУ в Кіровоградській області.