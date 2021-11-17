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У КМДА озвучили вартість проїзних у транспорті Києва з 1 січня: на місяць коштуватиме майже 3 тисячі гривень

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

National Bank Of Ukraine / Flickr

З 1 січня 2022 року вартість безлімітного проїзного у громадському транспорті Києва зросте до майже 3 тисяч гривень, а проїзний на 46 поїздок коштуватиме 667 гривень.

Про це йдеться у проєкті розпорядження, оприлюдненому Київською міською державною адміністрацією.

Так, базова вартість однієї поїздки становитиме 20 гривень (автобусом, трамваєм, тролейбусом, метро). Для користувачів електронного квитка передбачені знижки:

Користувачі багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» витрачатимуть на проїзд 12 гривень.

Також у КМДА розповіли, скільки коштуватимуть проїзні квитки без обмеження кількості поїздок:

Можна буде придбати і проїзні на певну кількість поїздок:

Окрім цього, у громадському транспорті столиці залишаться квитки без обмеження поїздок на добу, дві та три доби.

Так, 24 години з моменту активації діятиме квиток за 250 гривень (зараз коштує 100 гривень), 48 годин — 375 гривень (150) і 72 години — 500 гривень (200).

Водночас у проєкті не вказано вартість картки-проїзного, але зазначається, що за один раз можна придбати не більше 50 поїздок. Загалом картка може містити 100 поїздок.