Студія Miramax подала до суду на Тарантіно через плани продати у вигляді NFT видалені сцени з «Кримінального чтива»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кінокомпанія Miramax подала до суду на режисера Квентіна Тарантіно за те, що той вирішив продати на електронному аукціоні у вигляді NFT-токенів вирізані сцени з фільму «Кримінальне чтиво».
Про це пише Hollywood Reporter.
На думку кінокомпанії, Тарантіно порушує її інтелектуальні права на фільм, зокрема у сфері NFT. Повідомляється, що представники Miramax безуспішно намагалися вирішити питання у позасудовому порядку, після чого звернулися до суду у Каліфорнії.
«Тарантіно може ввести інших в оману і змусити повірити, що Miramax причетна до цієї угоди. І це також може ввести в оману інших, вважаючи, що вони мають право проводити аналогічні угоди, хоча насправді Miramax володіє усіма правами, необхідними для розробки, маркетингу та продажу NFT, які стосуються її глибокої бібліотеки фільмів», — йдеться в позові.
Адвокати Тарантіно наполягають на його правоті, стверджуючи, що за контрактом зі студією у режисера залишилися права на публікацію сценарію, саундтреку, книг з «Кримінального чтива», потенційні сиквели та римейки, у тому числі у сфері інтерактивних медіа.
- Фільм «Кримінальне чтиво» 1994 року був другою роботою Тарантіно. Фільм прославив режисера і отримав «Золоту пальмову гілку» на кінофестивалі в Каннах, а незабаром співавтор сценарію Роджер Евері взяв «Оскар».
- У вересні компанія з Дубаю 3F Music придбала приблизно за $74 тисячі NFT-токен із зображенням дворічної дівчинки, яка стала відомою завдяки своєму «погляду скоса».
- До цього вихідний код Всесвітньої павутини (WWW) продали на онлайн-аукціоні Sothebyʼs у вигляді незамінного токена за $5,4 мільйона.