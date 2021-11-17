Бойовики вдруге за тиждень вночі обстріляли Невельське. Пошкоджені сім будинків, два з них зруйновані
- Автор:
- Катерина Кадакова
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На Донбасі у ніч проти 17 листопада бойовики обстріляли селище Невельське.
Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Донецької області.
За словами місцевих мешканців, обстріл почався о 02:30. Жертв серед населення немає.
Наразі відомо про пошкодження семи будинків, два з них — зруйновані.
Наразі правоохоронці продовжують оглядати село та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
- У неділю, 14 листопада, бойовики також вночі обстріляли Невельське, пошкодивши 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Під час обстрілу двоє пенсіонерів опинилися під завалами. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС.
- Моніторингова місія ОБСЄ 16 листопада оприлюднила звіт, в якому повідомила про озброєння бойовиків, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання. Зокрема, безпілотники місії зафіксували 30 танків і одну гаубицю бойовиків.