У роботі Spotify, Snapchat та сервісів Google стався масштабний збій

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У роботі низки додатків та сервісів стався масштабний збій. По всьому світу користувачі скаржаться на проблеми у роботі Spotify, Snapchat, Google Maps, Gmail та інших. Також у деяких користувачів збої у роботі TikTok, Instagram та Amazon.

За даними Downdetector, збій зачепив десятки додатків та сервісів. Компанії повідомляють, що встановлюють причини та намагаються їх усунути.

Ймовірно, джерелом проблеми став сервіс Google Cloud, у якого виникли труднощі із підключенням до хмарних мереж (помилка 404), що значно знизило трафік.