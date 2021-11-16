Міністр внутрішніх справ позбавив народного депутата Іллю Киву права на нагородну зброю через «негідну поведінку»

Новини

УНІАН

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 16 листопада підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році. Підстава — «його негідна поведінка та дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави».

20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом «Форт-17» калібру 9 мм — «за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть».

Однак у Киви є ще друга нагородна зброю, яку Аваков видав йому 12 лютого 2016 року за такі ж заслуги — пістолет АПС калібру 9 мм.

Монастирський заявив, що позбавить права на нагородну зброю й інших людей, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокацій чи розбурхувати у країні ненависть. За словами міністра, до кінця року у країні запрацює реєстр зброї: процес оформлення мисливської та спортивної зброї спростять, а контроль за зберіганням та навчанням «суттєво посилять».