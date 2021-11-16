Politico: Байден з початку року тричі відхиляв пакети антиросійських санкцій. Він вважав їх недостатньо жорсткими
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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jlhervàs / Flickr
Президент США Джо Байден вже тричі з початку року відхиляв пакети антиросійських санкцій, тому що вважав їх недостатньо жорсткими.
Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.
Там зазначають, що Рада нацбезпеки США вже тричі надавала Байдену проєкт пакету санкцій проти Росії, але той постійно відмовлявся його затверджувати.
За словами джерел, Байден просив, щоб санкції не були «більш каральними або такими, що шкодять російському народові».
Натомість американський президент хоче, щоб вони були «розумними» і були настільки добре виписані, щоб могли змінити поведінку Кремля.
- 10 вересня Рада Європейського Союзу затвердила продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України.
- Загалом у санкційному списку ЄС наразі перебуває 185 людей та 48 компаній. Їхні активи на території ЄС заморожені, а також їм заборонено в’їзд до Євросоюзу.
- У серпні президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити нові санкції проти російських трубопроводів, зокрема й «Північного потоку — 2» . Указ спрямований на зміцнення безпеки Європи, включно з Україною, а також на протидію загрозам національній безпеці та економіці США. Він також націлений на стримування «розширення впливу Росії на енергетичні ресурси Європи». Байден делегував право ухвалювати рішення про санкції держсекретарю та Мінфіну США.