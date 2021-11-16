МЗС України передало Росії ноту протесту через указ Путіна про спрощення експорту товарів з окупованого Донбасу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Міністерство закордонних справ України відреагувало на указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення експорту товарів з окупованого Донбасу, передавши МЗС РФ ноту протесту.
Про це повідомили у пресслужбі міністерства.
У МЗС України заявили, що цей указ є грубим втручанням у внутрішні справи України, порушенням її законодавства та норм міжнародного права, а також яскраво демонструє цілеспрямовану політику Росії із «затягування тимчасово окупованих територій нашої держави до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору».
Окрім цього, у міністерстві наголосили, що підписання указу суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями та домовленостями в рамках «нормандського формату», підважує зусилля Німеччини, Франції та України задля відновлення продуктивної роботи цих майданчиків з мирного врегулювання.
У МЗС закликали Захід продовжити консолідацію міжнародної підтримки України, «аби змусити Росію відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту».
- 15 листопада президент Росії Володимир Путін підписав указ про так зване надання гуманітарної підтримки населенню окупованих територій Донбасу. Своїм указом Путін доручив уряду РФ упродовж місяця забезпечити визнання в Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, і створити для них закупівельні умови нарівні з російськими товарами.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що одразу поінформував німецьких та французьких колег про указ Путіна і чекає на їхню реакцію.