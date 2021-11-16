Американський есмінець USS Porter залишає акваторію Чорного моря
- Автор:
- Олег Панфілович
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Ракетний есмінець Військово-морського флоту США USS Porter почав перехід з Чорного моря до Середземного через закінчення військових навчань.
Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту.
«Ракетний есмінець класу Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) розпочав свій запланований південний перехід з Чорного моря в Середземне море після проведення морських операцій і навчань разом з союзниками та партнерами по НАТО», — йдеться у повідомленні.
Есмінець США USS Porter (DDG-78) у суботу, 30 жовтня, зайшов у Чорне море. У Росії відразу зазначили, що сили та засоби Чорноморського флоту розпочали стеження за діями корабля.
- 1 листопада оперативний флот США повідомив, що до Чорного моря також флагман Шостого флоту USS Mount Whitney. На це відреагував президент Росії Володимир Путін. «Ось і зараз, як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо швидко подивитися на нього в бінокль або у приціл відповідних систем оборони», — сказав він.
- 22 вересня 2021 року Зеленський закликав НАТО збільшити кількість кораблів у Чорному морі. Він також заявив, що Україна готова активно приєднуватися до відповідних спільних дій з Альянсом і що країна зацікавлена у збільшенні кількості спільних навчань.
- 15 листопада стало відомо, що флагман Шостого флоту ВМС США USS Mount Whitney залишає акваторію Чорного моря.