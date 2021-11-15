Зеленський ввів у дію зміни до рішення РНБО про санкції проти депутата від ОПзЖ Тараса Козака

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський ввів у дію зміни до низки рішень Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій.

Відповідний указ 15 листопада опублікували на сайті президента.

Зокрема, в указі є зміни до рішення про санкції проти цивільної дружини депутата від ОПзЖ Тараса Козака Наталії Лавренюк — у текст додали її нові імʼя та прізвище Світлана Жучкова, а також її російське громадянство.

Крім того, у частині назв внесено зміни щодо чотирьох російських компаній ТОВ «Орошаєме», ВАТ «Балабинське», АТ «Албашський елеватор» і АТ «Білоглинский елеватор».

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що на сайті Федеральної податкової служби Росії паспорт та ідентифікаційний номер, які належать цивільній дружині Козака Наталії Лавренюк, тепер зафіксовані на імʼя Світлани Жучкової.