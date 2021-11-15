Зеленський ввів у дію зміни до рішення РНБО про санкції проти депутата від ОПзЖ Тараса Козака
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський ввів у дію зміни до низки рішень Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій.
Відповідний указ 15 листопада опублікували на сайті президента.
Зокрема, в указі є зміни до рішення про санкції проти цивільної дружини депутата від ОПзЖ Тараса Козака Наталії Лавренюк — у текст додали її нові імʼя та прізвище Світлана Жучкова, а також її російське громадянство.
Крім того, у частині назв внесено зміни щодо чотирьох російських компаній ТОВ «Орошаєме», ВАТ «Балабинське», АТ «Албашський елеватор» і АТ «Білоглинский елеватор».
Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що на сайті Федеральної податкової служби Росії паспорт та ідентифікаційний номер, які належать цивільній дружині Козака Наталії Лавренюк, тепер зафіксовані на імʼя Світлани Жучкової.
- Наталія Лавренюк —– цивільна дружина нардепа Тараса Козака, яку він не декларує. Вона має громадянства України та Росії. Щодо неї, а також Віктора Медведчука й Оксани Марченко Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції через діяльність російського «Новошахтинського нафтопереробного заводу» (це підприємство забезпечує нафтопродуктами «ДНР» і «ЛНР»).
- Тараса Козака підозрюють у державній зраді, однак не можуть знайти. Він перебуває у Білорусі начебто на лікуванні (у прокуратури інші дані). У липні 2021 року суд арештував його майно.