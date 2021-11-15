ДБР порушило провадження після аудиту держмайна в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці

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Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження після перевірки Державною аудиторською службою комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» та будинку відпочинку «Конча-Заспа», якими керує Державне управління справами.

Про це йдеться в повідомленні проєкту «Марлін».

У відповіді на запит Держаудитслужба повідомила, що кримінальне провадження порушили за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою із тяжкими наслідками).

Провадження почали в серпні за результатами аудиту використання державного майна та землекористуванням базами відпочинку, який провели влітку нинішнього року. «Бабель» звернувся за коментарем з приводу цієї інформації до ДБР і Держуправління справами.

Раніше «Бабель» писав, що Державне управління справами перевіряє інформацію про оренду майна в будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексі відпочинку «Пуща-Водиця», проте відмовляється розкрити дані про самих орендарів.