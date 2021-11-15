ДБР порушило провадження після аудиту держмайна в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження після перевірки Державною аудиторською службою комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» та будинку відпочинку «Конча-Заспа», якими керує Державне управління справами.
Про це йдеться в повідомленні проєкту «Марлін».
У відповіді на запит Держаудитслужба повідомила, що кримінальне провадження порушили за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою із тяжкими наслідками).
Провадження почали в серпні за результатами аудиту використання державного майна та землекористуванням базами відпочинку, який провели влітку нинішнього року. «Бабель» звернувся за коментарем з приводу цієї інформації до ДБР і Держуправління справами.
Раніше «Бабель» писав, що Державне управління справами перевіряє інформацію про оренду майна в будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексі відпочинку «Пуща-Водиця», проте відмовляється розкрити дані про самих орендарів.
- 14 травня президент Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, а також встановити перелік осіб, які там проживають. Він заявив, що наприкінці 2014 року, за часів президентства Петра Порошенка, скасували перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Це, за словами Зеленського, легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату «низки незрозумілих осіб». Пізніше він заявив, що в резиденціях живуть родичі та друзі колишніх президентів і суддів.
- У червні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що за результатами аудиту держземель і резиденцій в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці (Київська область) залишають державні дачі перші 20 осіб.