Флагман Шостого флоту США покидає акваторію Чорного моря

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Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США USS Mount Whitney залишає акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба флоту.

«Флагман Шостого флоту США USS Mount Whitney почав свій перехід з Чорного моря до Середземного після завершення морських операцій та навчань разом із союзниками та партнерами по НАТО», — йдеться в повідомленні.

USS Mount Whitney увійшов до Чорного моря 4 листопада, а 8 листопада кораблі ВМС США Mount Whitney і Porter увійшли в порт Батумі у Грузії.

Військовий корабель USS Mount Whitney прибув у Чорне море для співпраці з союзниками США по НАТО та іншими партнерами Вашингтону в регіоні для підтримки безпеки та стабільності.