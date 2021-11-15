Перший віцеспікер Ради Корнієнко висунув нардепа Олену Шуляк на посаду голови партії «Слуга народу»
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- Олег Панфілович
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії «Слуга Народу», пропонуватиме кандидатуру нардепа Олени Шуляк на посаду очільниці партії.
Про це повідомляє пресслужба політсили.
«Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив», – заявив Корнієнко.
Олена Шуляк є заступницею голови фракції «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.
До обрання у Раду тривалий час займалась підприємницькою діяльністю, співзасновниця Спілки українських підприємців, а також членкинею правління громадської організації «Офіс ефективного регулювання» (BRDO).
У 2019 році обрана народною депутаткою від «Слуги Народу» і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді.
- 8 листопада Олександр Корнієнко оголосив про рішення скласти повноваження голови політичної партії «Слуга народу».
- 19 жовтня 2021 року Рада обрала Корнієнка першим віцеспікером парламенту. На цій посаді він замінив Руслана Стефанчука, який став головою Ради замість Дмитра Разумкова.