До України прибуло 80 тонн боєприпасів від США
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
До України прибуло 80 тонн боєприпасів, переданих Сполученими Штатами Америки.
Про це йдеться в повідомленні посольства США.
«Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі $60 мільйонів, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України», — повідомили у відомстві.
У посольстві додали, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад $2,5 мільярда.
- 22 жовтня повідомлялося, що в Україну прибула третя партія додаткової військової допомоги від Сполучених Штатів Америки вартістю $60 мільйонів. Серед вантажу є боєприпаси, протитанкова і високоточна зброя, а також медичне обладнання.
- 22 вересня Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік, зокрема й збільшення безпекової допомоги Україні на $50 мільйонів. Якщо у грудні законопроєкт ухвалять, Україна загалом отримає $300 мільйонів допомоги.