До України прибуло 80 тонн боєприпасів від США

Новини

Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

До України прибуло 80 тонн боєприпасів, переданих Сполученими Штатами Америки.

Про це йдеться в повідомленні посольства США.

«Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі $60 мільйонів, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України», — повідомили у відомстві.

У посольстві додали, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад $2,5 мільярда.