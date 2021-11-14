Бойовики на Донбасі обстріляли санітарні автомобілі ЗСУ, тяжко поранено медика
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У зоні бойових дій на Донбасі бойовики обстріляли санітарні автомобілі Збройних сил України, поранивши санітара-водія. У тяжкому стані його евакуйовано до госпіталю.
Про це повідомляє штаб ООС.
З початку доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню та вели вогонь у напрямку чотирьох населених пунктів з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також двічі застосували протитанковий ракетний комплекс.
Крім того, на Луганщині зафіксували політ російського розвідувального безпілотника «Орлан-10», який перетнув лінію зіткнення.
У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.
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