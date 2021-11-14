«Не зміг підвестися з ліжка». За словами лікаря, стан Міхеіла Саакашвілі «серйозно погіршився»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Палінчак Михайло / УНІАН
В оточенні експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі заявили, що політика можуть перевести в реанімаційне відділення тюремної лікарні, оскільки він нездужає.
Про це повідомили його громадянська дружина, депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько й особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе.
«Стан Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг підвестися з ліжка. Тепер його мають евакуювати в реанімацію», — написала Ясько.
Особистий лікар теж повідомив, що Саакашвілі не встає з ліжка.
«Сьогодні перший день, що він не зміг підвестися з ліжка, у нього дуже сильна слабкість, він лежить. Він ослаблений. Практично весь день не вставав. Йому трохи важко говорити», — сказав Кіпшидзе.
Він також підтвердив, що в тюремній лікарні розглядається питання про переведення Саакашвілі до реанімаційного відділення, якщо його стан погіршиться.
«Це питання розглядається, тільки розглядається і більше нічого», — сказав Кіпшидзе, зазначивши, що особисто не бачив реанімаційного відділення.
Водночас «Руставі — 2» повідомляє, що грузинська пенітенціарна служба назвала брехнею інформацію про можливу госпіталізацію політика.
«Уточнюємо, що стан здоровʼя Міхеіла Саакашвілі стабільний, він перебуває під постійним наглядом медперсоналу», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що Саакашвілі не потребує реанімаційних заходів. Він нібито лежить у палаті поряд з реанімаційним відділенням, що оснащене всім необхідним сучасним обладнанням.
Володимир Зеленський нещодавно попросив Грузію розглянути можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів, а 12 листопада експрезидент Грузії пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної клініки.
Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів, там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Тому адвокати політика й український омбудсман Людмила Денісова просять перевести його до приватної лікарні.
- Саакашвілі, який є громадянином України й очолює виконавчий комітет Національної ради реформ, нелегально прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує. Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати його.
- У Грузії Саакашвілі проходить у пʼяти кримінальних справах. Зокрема, у 2018 році його заочно засудили до шести років увʼязнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу називає сфальшованими.