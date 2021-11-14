«Не зміг підвестися з ліжка». За словами лікаря, стан Міхеіла Саакашвілі «серйозно погіршився»

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Палінчак Михайло / УНІАН

В оточенні експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі заявили, що політика можуть перевести в реанімаційне відділення тюремної лікарні, оскільки він нездужає.

Про це повідомили його громадянська дружина, депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько й особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе.

«Стан Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг підвестися з ліжка. Тепер його мають евакуювати в реанімацію», — написала Ясько.

Особистий лікар теж повідомив, що Саакашвілі не встає з ліжка.

«Сьогодні перший день, що він не зміг підвестися з ліжка, у нього дуже сильна слабкість, він лежить. Він ослаблений. Практично весь день не вставав. Йому трохи важко говорити», — сказав Кіпшидзе.

Він також підтвердив, що в тюремній лікарні розглядається питання про переведення Саакашвілі до реанімаційного відділення, якщо його стан погіршиться.

«Це питання розглядається, тільки розглядається і більше нічого», — сказав Кіпшидзе, зазначивши, що особисто не бачив реанімаційного відділення.

Водночас «Руставі — 2» повідомляє, що грузинська пенітенціарна служба назвала брехнею інформацію про можливу госпіталізацію політика.

«Уточнюємо, що стан здоровʼя Міхеіла Саакашвілі стабільний, він перебуває під постійним наглядом медперсоналу», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що Саакашвілі не потребує реанімаційних заходів. Він нібито лежить у палаті поряд з реанімаційним відділенням, що оснащене всім необхідним сучасним обладнанням.

Володимир Зеленський нещодавно попросив Грузію розглянути можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів, а 12 листопада експрезидент Грузії пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної клініки.

Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів, там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Тому адвокати політика й український омбудсман Людмила Денісова просять перевести його до приватної лікарні.