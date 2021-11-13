Bellingcat: Премʼєра фільму про «вагнерівців» запланована на початок наступного тижня
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Скриншот з сюжету «Беларусь 1»
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на початку наступного тижня опублікує фільм про «вагнергейт» — минулорічну спецоперацію із затримання у Мінську бойовиків «приватної військової компанії Вагнера», до якої, за даними українських журналістів, причетна українська влада.
Про це організація повідомила у Twitter у суботу, 13 листопада.
«На початку наступного тижня буде опубліковано наш довгоочікуваний звіт «Вагнергейт», в якому детально описується, що призвело до арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі у липні 2020 року», — зазначили у Bellingcat.
Про те, що цей фільм знімають, стало відомо 22 грудня 2020 року. Першу частину фільму (інтерв’ю та фактаж розслідування) мали опублікувати ще у лютому 2021 року, а премʼєру самого фільму «довгого та якісного» якраз планували на осінь.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ та Служба зовнішньої розвідки стверджували, що ніяку операцію не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Однак ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що в 2018 році особисто її санкціонував.