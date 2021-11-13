У США розбився літак із космічним туристом Blue Origin

Новини

У США під час падіння невеликого літака у штаті Нью-Джерсі загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Вріс. У жовтні він літав у космос разом із 90-річним актором Вільямом Шетнером.

Про це повідомила компанія американського мільярдера Джеффа Безоса на своїй сторінці у Twitter.

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), літак Cessna-172, який використовують для тренувальних і розважальних польотів, впав у лісистій місцевості поруч з озером Кема.

Загинули дві людини, одним із них виявився Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоровʼя компанії Dassault Systemes.