Верховний суд Лос-Анджелеса остаточно звільнив Брітні Спірс від опіки батька

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Kevin Winter / Staff

У США, Верховний суд міста Лос-Анджелес остаточно звільнив співачку Брітні Спірс від опіки батька, яка тривала 13 років.

Про це повідомляє The Hill.

«Відсьогодні опікунство над особистістю та майном Брітні Спірс припиняється», — заявила суддя Бренда Пенні під час засідання.

Опікунство над Брітні Спірс було поділене на дві частини: майно та фінанси, а також її особа. З 2008 року за обидві частини відповідав її батько Джеймс, але у 2019 році він припинив бути особистим наглядачем через стан здоров’я. На Netflix є фільм про опіку під назвою «Брітні проти Спірса».

Повірений Брітні Метью Розенгарт заявив, що хоче розслідувати справу батька співачки Джеймі Спірса у фінансових махінаціях та шахрайстві.

13 серпня стало відомо, що Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю дочкою, а 30 вересня суд забрав у нього це опікунство.