Глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія не збирається позбавляти Дмитра Разумкова мандата
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Партія «Слуга народу» не збирається позбавляти мандата позафракційного народного депутата і колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова, який був № 1 у виборчому списку політсили.
Про це глава фракції Давид Арахамія заявив 12 листопада в етері програми «Свобода слова» на телеканалі «Україна 24».
«Мені здається, що окрім страхів самого Разумкова, такої інформації [про позбавлення мандата]... Ми нікому такого не відправляли. У нас справді буде зʼїзд [у понеділок, 15 листопада], питання на зʼїзді такого немає. Сам Разумков говорив, що не чіплятиметься за крісло спікера, хоча активно чіплявся. А потім — що не чіплятиметься за мандат, але бачимо зворотні дії. Щодо нас, він звичайний депутат, нехай доводить усім своїм виборцям, що він ефективний депутат. Зараз такого на порядку денному немає», — заявив Арахамія.
8 листопада в ефірі телеканалу «Україна 24» Разумков заявив, що буде боротися за свій мандат і що партія «Слуга народу» не має законних підстав його забирати.
Що стосується міжфракційного обʼєднання Разумкова «Розумна політика», до складу якого увійшли і депутати «Слуги народу», то Арахамія зазначив, що «більшість цих людей просто знайшли привід для піару».
- 5 листопада Разумков підтвердив створення свого міжфракційного обʼєднання «Розумна політика», до якого увійшли 25 депутатів (ось поіменний список), більшість із них — «Слуги народу». Після цього у керівництві партії застерегли своїх депутатів від обʼєднання з Разумковим.
- 7 жовтня 2021 року Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту. Конфлікт між «Слугою народу» і Разумковим почався після того, як він направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали вже після його ухвалення.