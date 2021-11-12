Глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія не збирається позбавляти Дмитра Разумкова мандата

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Партія «Слуга народу» не збирається позбавляти мандата позафракційного народного депутата і колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова, який був № 1 у виборчому списку політсили.

Про це глава фракції Давид Арахамія заявив 12 листопада в етері програми «Свобода слова» на телеканалі «Україна 24».

«Мені здається, що окрім страхів самого Разумкова, такої інформації [про позбавлення мандата]... Ми нікому такого не відправляли. У нас справді буде зʼїзд [у понеділок, 15 листопада], питання на зʼїзді такого немає. Сам Разумков говорив, що не чіплятиметься за крісло спікера, хоча активно чіплявся. А потім — що не чіплятиметься за мандат, але бачимо зворотні дії. Щодо нас, він звичайний депутат, нехай доводить усім своїм виборцям, що він ефективний депутат. Зараз такого на порядку денному немає», — заявив Арахамія.

8 листопада в ефірі телеканалу «Україна 24» Разумков заявив, що буде боротися за свій мандат і що партія «Слуга народу» не має законних підстав його забирати.

Що стосується міжфракційного обʼєднання Разумкова «Розумна політика», до складу якого увійшли і депутати «Слуги народу», то Арахамія зазначив, що «більшість цих людей просто знайшли привід для піару».