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Disney+ опублікував перелік премʼєр до 2023 року: «Чіп і Дейл», «Міс Марвел» та 33 сезон «Сімпсонів»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Fox

12 листопада стримінговий сервіс Disney+ у рамках своєї другої річниці представив майбутні проєкти. Нові та старі підписники, які повернулися на платформу, можуть отримати підписку на один місяць Disney+ за $2, якщо вони зареєструються до неділі, 14 листопада (далі підписка буде як і завжди — $8).

Disney+ вже показав премʼєру перезапуску фільму «Сам удома».

8 грудня відбудеться реліз документального фільму «Ласкаво просимо на Землю» — у стрічці Вілл Сміт досліджує флору та фауну.

Фільм «Чіп і Дейл» вийде навесні 2022 року. Sneakerella (аналог «Попелюшки) вийде 18 лютого 2022 року. За сюжетом головний герой працює на складі виробництва взуття, мріє стати дизайнером кросівок і зустрічає дочку процвітаючого гравця NBA.

Листопад 2021 року

Грудень 2021 року

2022 рік

Січень — березень

Квітень — червень

Липень-вересень

Жовтень — грудень

2023 рік

У грудні 2020 року Disney+ анонсував близько 50 проєктів. За всесвітом «Зоряних воєн» заплановано два спін-офи «Мандалорця», мультсеріал Star Wars: The Bad Batch про часи війн клонів, фільм «Лендо», «Історія дроїдів» про R2-D2, C-3PO і третього, нового персонажа, фільм «Обі-Ван Кенобі», аніме-антологія Star Wars: Visions і низка інших проєктів.