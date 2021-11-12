Disney+ опублікував перелік премʼєр до 2023 року: «Чіп і Дейл», «Міс Марвел» та 33 сезон «Сімпсонів»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Fox
12 листопада стримінговий сервіс Disney+ у рамках своєї другої річниці представив майбутні проєкти. Нові та старі підписники, які повернулися на платформу, можуть отримати підписку на один місяць Disney+ за $2, якщо вони зареєструються до неділі, 14 листопада (далі підписка буде як і завжди — $8).
Disney+ вже показав премʼєру перезапуску фільму «Сам удома».
8 грудня відбудеться реліз документального фільму «Ласкаво просимо на Землю» — у стрічці Вілл Сміт досліджує флору та фауну.
Фільм «Чіп і Дейл» вийде навесні 2022 року. Sneakerella (аналог «Попелюшки) вийде 18 лютого 2022 року. За сюжетом головний герой працює на складі виробництва взуття, мріє стати дизайнером кросівок і зустрічає дочку процвітаючого гравця NBA.
Листопад 2021 року
- «Соколине око» — 24 листопада;
- документалка The Beatles: Get Back — 25—27 листопада.
Грудень 2021 року
- «Щоденник слабака» — 3 грудня;
- «Ласкаво просимо на Землю» (документалка із Віллом Смітом) — 8 грудня;
- «Книга Боби Фетта» — 29 грудня.
2022 рік
Січень — березень
- «Льодовиковий період: Пригоди Бака Вайлда» — 28 січня;
- Sneakerella — 18 лютого;
- «Горда сімʼя: голосніше і гордіше» — лютий;
- «Гуртом дешевше» — березень.
Квітень — червень
- «Чіп і Дейл: рейнджери» — весна;
- «Нейт краще, ніж будь-коли» — весна.
Липень-вересень
- «Беймакс» — літо.
Жовтень — грудень
- «Фокус-покус 2» — осінь;
- «Піноккіо» — осінь;
- «Зоряні війни: Андор» — кінець 2022 року;
- «Міс Марвел» — кінець 2022 року;
- «Сімпсони» 33 сезон;
- «Стражі Галактики: Спеціально до свят».
2023 рік
- «Люди Ікс ʼ97»;
- «Виграти чи програти» — осінь 2023 року
- «Тіана».
У грудні 2020 року Disney+ анонсував близько 50 проєктів. За всесвітом «Зоряних воєн» заплановано два спін-офи «Мандалорця», мультсеріал Star Wars: The Bad Batch про часи війн клонів, фільм «Лендо», «Історія дроїдів» про R2-D2, C-3PO і третього, нового персонажа, фільм «Обі-Ван Кенобі», аніме-антологія Star Wars: Visions і низка інших проєктів.