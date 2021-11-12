Disney+ опублікував перелік премʼєр до 2023 року: «Чіп і Дейл», «Міс Марвел» та 33 сезон «Сімпсонів»

Новини

Fox

12 листопада стримінговий сервіс Disney+ у рамках своєї другої річниці представив майбутні проєкти. Нові та старі підписники, які повернулися на платформу, можуть отримати підписку на один місяць Disney+ за $2, якщо вони зареєструються до неділі, 14 листопада (далі підписка буде як і завжди — $8).

Disney+ вже показав премʼєру перезапуску фільму «Сам удома».

8 грудня відбудеться реліз документального фільму «Ласкаво просимо на Землю» — у стрічці Вілл Сміт досліджує флору та фауну.

Фільм «Чіп і Дейл» вийде навесні 2022 року. Sneakerella (аналог «Попелюшки) вийде 18 лютого 2022 року. За сюжетом головний герой працює на складі виробництва взуття, мріє стати дизайнером кросівок і зустрічає дочку процвітаючого гравця NBA.

Листопад 2021 року

«Соколине око» — 24 листопада;

документалка The Beatles: Get Back — 25—27 листопада.

Грудень 2021 року

«Щоденник слабака» — 3 грудня;

«Ласкаво просимо на Землю» (документалка із Віллом Смітом) — 8 грудня;

«Книга Боби Фетта» — 29 грудня.

2022 рік

Січень — березень

«Льодовиковий період: Пригоди Бака Вайлда» — 28 січня;

Sneakerella — 18 лютого;

«Горда сімʼя: голосніше і гордіше» — лютий;

«Гуртом дешевше» — березень.

Квітень — червень

«Чіп і Дейл: рейнджери» — весна;

«Нейт краще, ніж будь-коли» — весна.

Липень-вересень

«Беймакс» — літо.

Жовтень — грудень

«Фокус-покус 2» — осінь;

«Піноккіо» — осінь;

«Зоряні війни: Андор» — кінець 2022 року;

«Міс Марвел» — кінець 2022 року;

«Сімпсони» 33 сезон;

«Стражі Галактики: Спеціально до свят».

2023 рік

«Люди Ікс ʼ97»;

«Виграти чи програти» — осінь 2023 року

«Тіана».

У грудні 2020 року Disney+ анонсував близько 50 проєктів. За всесвітом «Зоряних воєн» заплановано два спін-офи «Мандалорця», мультсеріал Star Wars: The Bad Batch про часи війн клонів, фільм «Лендо», «Історія дроїдів» про R2-D2, C-3PO і третього, нового персонажа, фільм «Обі-Ван Кенобі», аніме-антологія Star Wars: Visions і низка інших проєктів.