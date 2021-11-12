Міністр оборони Резніков: Україна придбає додаткову партію ударних безпілотників Bayraktar

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Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками поїздки до району бойових дій на Донбасі заявив, що Україна у 2022 році придбає у Туреччини додаткову партію ударних безпілотників Bayraktar.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayraktar. Ми ще додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Bayraktar, підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України», — заявив Резніков, додавши, що Bayraktar буде використано для захисту на підставі 51 статті Статуту ООН (право на індивідуальну чи колективну самооборону).

Міністр не уточнив кількість безпілотників та їхній тип — чи будуть це Bayraktar TB2, які стоять на озброєнні ЗСУ, або ж важкі Bayraktar Akinci з українськими двигунами.