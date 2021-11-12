Министр обороны Резников: Украина купит дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar

Министр обороны Алексей Резников по итогам поездки в район боевых действий на Донбассе заявил, что Украина в 2022 году купит у Турции дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины», — заявил Резников, добавив, что Bayraktar будут использоватся для защиты на основании 51 статьи Устава ООН (право на индивидуальную или коллективную самооборону).
Министр не уточнил количество беспилотников и их тип — будут ли это Bayraktar TB2, которые стоят на вооружении ВСУ, или же тяжелые Bayraktar Akinci с украинскими двигателями.
- У Украины в составе ВСУ 12 беспилотников Bayraktar TB2. В июле 2021 года первый Bayraktar получили на вооружение ВМС Украины. В 2021—2022 годах Украина планирует приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 дрона).
- Также Украина и Турция подписали меморандум о строительстве центра беспилотников Bayraktar. В будущем в Украине будет их производство.
- 26 октября 2021 года Украина впервые применила Bayraktar в зоне боевых действий. Он уничтожил артиллерию боевиков.