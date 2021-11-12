Українці не зможуть видалити COVID-сертифікат з «Дії». Як тепер оновити його після повної вакцинації

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МВС

Міністерство цифрової політики прибрало кнопку «видалити» з переліку можливих дій, які можна виконати з електронним COVID-сертифікатом. Це зробили після скарги користувачів, які випадково видаляли документ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, функція видалення сертифікату про вакцинацію стало поширеною проблемою для користувачів, адже часто вони хибно натискали на неї.

«Ми ідентифікували цю проблему, спираючись на досвід користувача і взагалі прибрали функцію «видалити сертифікат», — зазначив Федоров.

За його словами, нову версію програми «Дія» вже подали на затвердження в онлайн-магазини Goole Play Market та App Store. Після того, як адміністратори схвалять програму, українці зможуть завантажити всі оновлення.

Щоб оновити «жовтий» сертифікат на «зелений» після повної вакцинації необхідно надіслати новий запит на отримання оновлень, тобто видаляти нічого не потрібно.