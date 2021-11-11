Двох фігурантів справи про напад на журналістів в Укрексімбанку поновили на посадах. Третього — звільнили

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Директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які за наказом голови правління цієї фінустанови Євгена Мецгера 4 жовтня застосували силу проти журналістів програми «Схеми» у його робочому кабінеті, поновили на посадах.

Про це «Бабелю» повідомили в банку.

Там пояснили, що відповідно до чинного трудового та кримінально-процесуального законодавства одержання працівником статусу підозрюваного, або обвинуваченого не є законною підставою для відсторонення від роботи, або звільнення.

«З огляду на це 9 листопада 2021 року начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов та директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов повернулися до виконання своїх службових обов’язків», — заявили в банку.

В Укрексімбанку додали, що Осіпову та Тельбізову встановили простій (зупинення роботи), а їх повноваження були припинені без збереження зарплати на максимально дозволений законодавством строк, а саме на період проведення службового розслідування щодо інциденту.

Там також повідомили, що ще один фігурант справи, Володимир Пікалов, був звільнений з посади директора Департаменту інформаційної політики.

7 жовтня журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», де він платить податки. Мецгер заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.