Девʼять країн Євросоюзу залишили відкритими кордони для українців попри вилучення України із «зеленого» списку

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Європейський Союз 9 листопада виключив Україну з переліку безпечних для подорожей країн, утім, тепер кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд. Так, Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Данія, Австрія, Бельгія, Ірландія та Нідерланди оголосили, що не закриватимуть свої кордони для громадян України.

Інформацію про це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Щодо Нідерландів, то з 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію, для в’їзду буде необхідний негативний тест, а більш детальний перелік вимог ви можете переглянути на сайті МЗС — тут.

Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Ірландія та Хорватія вимагають пройти повну вакцинацію сертифікованими у ЄС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А от Австрія приймає і туристів, які вакциновані препаратом CoronaVac.

Кіпр, окрім вакцинованих, приймає українців з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим до і після прибуття у країну.

Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами вʼїзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.

Наразі в Україні спостерігається щоденне збільшення кількості летальних випадків та приросту числа нових хворих. Дедалі більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу з ускладненнями. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко пояснює, що така статистика є «відгомоном» і зберігатиметься упродовж 2—3 тижнів. Запровадження «червоних» зон у 18 регіонах країни пришвидшило темпи вакцинації, тож очікується, що взимку ми побачимо разультат цього, оскільки значний відсоток людей буде убережений від складного перебігу хвороби.

В Україну нещодавно доставили 4,3 мільйона доз вакцини від компаній Moderna та Pfizer, також у нас є препарати CoronaVac і AstraZeneca — усі вони безпечні та пройшли сертифікацію ВООЗ.