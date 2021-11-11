Девять стран Евросоюза оставили открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение Украины из «зеленого» списка

Европейский Союз 9 ноября исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран, впрочем, теперь каждое государство отдельно принимает решение, запрещать ли украинцам въезд. Так, Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Ирландия и Нидерланды объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины.

Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что касается Нидерландов, то с 13 ноября, кроме свидетельства о вакцинации, для въезда будет необходим негативный тест, а более подробный перечень требований вы можете посмотреть на сайте МИД — здесь.

Эстония, Чехия, Дания, Бельгия, Ирландия и Хорватия требуют полную вакцинацию сертифицированными в ЕС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А вот Австрия принимает и туристов, вакцинированных препаратом CoronaVac.

Кипр, кроме вакцинированных, принимает украинцев с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного до и после прибытия в страну.

Список открытых для украинцев стран постоянно обновляется. С подробными условиями въезда в европейские государства можно ознакомиться на интерактивной карте МИД Украины.