У Kyiv Post призначили нового гендиректора. Він хоче зустрітися з колективом і обговорити подальшу співпрацю
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Kyiv Post
У виданні Kyiv Post призначили нового генерального директора — канадця Люка Шаньє. Він хоче зустрітися з колективом ЗМІ та обговорити можливу подальшу співпрацю.
Про це пишуть «Детектор медіа» та Інтерфакс.
«Ми сподіваємося на продовження нашої тісної співпраці з українською та міжнародною спільнотою в майбутні тижні та місяці, оскільки Kyiv Post входить у захопливий новий етап під керівництвом Люка», — повідомив власник видання Аднан Ківан.
За його словами, Шаньє займатиметься наступним етапом розвитку Kyiv Post, зокрема розширенням видання.
Шаньє очолював Kyiv Post у 2016—2018 роках. Він зазначив, що отримав від Ківана запевнення в «повазі до редакційної незалежності». Також Шаньє найближчим часом хоче зустрітися з редакцією та обговорити можливості подальшої співпраці.
«Розумію: несподіваний характер оголошення в понеділок був тривожним, я намагаюся переконатися, що жоден співробітник не залишиться без розумної матеріальної підтримки, незалежно від того, чи хоче він бути частиною розширеної Kyiv Post. Найближчими тижнями сподіваюся зустрітися з усією командою особисто й обговорити можливість продовження нашої співпраці», — підкреслив він.
Водночас журналісти в соцмережах оголосили про збір коштів на запуск нового видання. Вони зазначили, що 10 листопада мали зустріч з Ківаном і пропонували йому продати Kyiv Post, але той відмовився. Співпрацювати з ним колектив видання не бачить можливості.
- 8 листопада 2021 року видання Kyiv Post оголосило про «тимчасове закриття». Журналістів ця новина застала зненацька. За їхніми словами, власник видання одеський бізнесмен Аднан Ківан намагався втручатися в редполітику, хотів запустити ТБ-канал і збільшити редакцію. Пізніше журналісти видання виступили з офіційною заявою і зазначили, що таким чином власник намагається позбутися незручних журналістів. Також колектив видання запропонував Ківану продати їм видання або передати торгову марку Kyiv Post, на що той відповів відмовою. Головний редактор Браян Боннер піде з посади після завершення всіх процедур, повʼязаних із закриттям видання.
- Іноземні посли засудили закриття видання Kyiv Post. Вони зазначили, що Україна може втратити його «з наслідками».
- Kyiv Post — найстаріша англомовна щотижнева газета в Україні. Її у жовтні 1995 року заснував медіамагнат Джед Санден. Щотижневий тираж видання становив близько 7 тисяч екземплярів.