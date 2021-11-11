Ракети, двигуни до літаків і вибухівка. Міноборони отримало від СБУ озброєння на мільярд гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уперше в історії України Служба безпеки передала Міністерству оборони конфіскований арсенал озброєння, який фігурував у багатьох кримінальних справах.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Міноборони отримало озброєння на мільярд гривень. Усе воно було вилучено контррозвідкою під час різних спецоперацій і перебувало під арештом як доказ. З урахуванням війни в Україні СБУ вирішила віддати озброєння на баланс військового відомства, а суд та уряд санкціонували передачу.
Що отримала армія?
Гранатомети, міни та постріли (боєприпаси) до гранатометів, 36 ракет 5В27Д для зенітного комплексу «Печора», складові частини до вогнепальної зброї, двигуни та комплектуючі до ударних вертольотів Мі-24 («Крокодил»), а також до літаків Су та МіГ, комплектуючі до бронетехніки, танків і реактивних систем залпового вогню, фосфорні та соляні кислоти, вибухівку.
У СБУ зазначають, що більшість цього озброєння в Україну завезли російські держкомпанії.
- У жовтні слідчі Державного бюро розслідувань знайшли на території роти патрульної поліції особливого призначення «Кривбас» великий арсенал зброї, який не стоїть на обліку. Імовірно, його хотіли продати.
- У жовтні в Авдіївці виявили арсенал зброї та боєприпасів, імовірно, викрадених із Криму під час окупації півострова.
- Раніше СБУ затримала військовослужбовця, який розпродавав арсенал зброї, що зберігався на складах однієї з військових частин у Миколаєві.