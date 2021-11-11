Мінкультури передасть костел Святого Миколая в користування парафії — до 1 червня 2022 року
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Міністерство культури України передасть столичний костел Святого Миколая в користування парафії після ремонту, однак не пізніше 1 червня 2022 року.
Про це повідомили на сторінці парафії у четвер, 11 листопада.
Крім цього, Міністерство культури має допомогти Національному будинку органної музики знайти нове приміщення для репетицій та концертів — досі він розташовувався в костелі. Національний будинок має переїхати до 1 червня 2022 року.
Також сторони домовились, що релігійна громада буде дотримуватися вимог закону «Про охорону культурної спадщини», адже костел є памʼяткою культурної спадщини національного значення.
Що стосується ремонту після пожежі, то залишилося підписати договір і, власне, виконати роботи (протягом 6 місяців від дати підписання договору).
- 3 вересня 2021 року в костелі Святого Миколая сталась пожежа. Загоряння сталось між першим і другим поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі, однак його швидко загасили.
- Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря й амвона, також не постраждали фігури по обидва боки органа. Обгорів тільки хрест у вівтарній частини. Увесь храм був закопчений та залитий водою, згоріло найцінніше — орган.
- Основною версією виникнення пожежі в костелі Святого Миколая в Києві називають загоряння електропроводки всередині дерев’яного корпусу органа. Утім, поліція також вивчає інші версії.
- Реставрація костелу обійдеться у 75 мільйонів гривень, бізнес і небайдужі громадяни зібрали майже 30 мільйонів гривень.