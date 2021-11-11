У Київській області з 13 листопада для входу у громадський транспорт потрібен COVID-документ

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Від суботи, 13 листопада, громадський транспорт у Київській області працюватиме з посиленими обмежувальними заходами.

Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком, але їздити в автобусах, маршрутках і електричках зможуть тільки пасажири, які матимуть один із COVID-документів:

COVID-сертифікат про вакцинацію;

негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту (чинний 72 год.);

довідка про одужання.

«Коли Київщину тільки ввели до «червоної» зони, роботу транспорту ми не обмежували жодним чином. Але далі відтягувати цей момент уже не було можливості. Саме тому закликаю жителів Київщини, які ще не встигли імунізуватись, нарешті потурбуватись про себе і вакцинуватись», — зазначив Володін.