Естонія стала другою країною ЄС, яка не закрилась для українців

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Естонія стала другою країною Європейського Союзу, яка не закрила свої кордони для українців попри рекомендацію ЄС.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив 10 листопада у Twitter.

Наразі в Естонію дозволений вʼїзд тим українцям, які завершили вакцинацію такими препаратами: Pfizer, AztraZeneca/Vaxzevria та CoronaVac. Від моменту останнього щеплення має пройти не більше року.

Якщо вакцинації немає, то треба за 72 години до в’їзду зробити ПЛР-тест або за 48 годин експрес-тест на антитіла. Також такі люди повинні відсидіти на самоізоляції 10 днів.

Плануючи подорож, краще перевіряти актуальний режим вʼїзду до країн на карті від МЗС, а також на сайті уряду Естонії.