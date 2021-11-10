Естонія стала другою країною ЄС, яка не закрилась для українців
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Естонія стала другою країною Європейського Союзу, яка не закрила свої кордони для українців попри рекомендацію ЄС.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив 10 листопада у Twitter.
Наразі в Естонію дозволений вʼїзд тим українцям, які завершили вакцинацію такими препаратами: Pfizer, AztraZeneca/Vaxzevria та CoronaVac. Від моменту останнього щеплення має пройти не більше року.
Якщо вакцинації немає, то треба за 72 години до в’їзду зробити ПЛР-тест або за 48 годин експрес-тест на антитіла. Також такі люди повинні відсидіти на самоізоляції 10 днів.
Плануючи подорож, краще перевіряти актуальний режим вʼїзду до країн на карті від МЗС, а також на сайті уряду Естонії.
- 9 листопада 2021 року через погіршення в Україні ситуації із коронавірусом Європейський Союз виключив Україну із «зеленого» списку. Однак остаточне рішення кожна країна має ухвалювати окремо. Першим не закриватись для українців вирішив Кіпр.