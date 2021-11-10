Кабмін Японії пішов у відставку, Фуміо Кісіду переобрали прем’єр-міністром
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Мусієнко Владислав / УНІАН
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку через місяць після створення, коли Фуміо Кісіда обійняв посаду прем’єр-міністра.
Про це повідомляє агентство Kyodo News.
Як зазначається, Кабмін був сформований 4 жовтня у звʼязку з обранням на посаду глави уряду Кісіди, але вже 14 жовтня закінчилися повноваження нижньої палати парламенту і її було розпущено, а 31 жовтня відбулися нові вибори, на яких перемогла очолювана Кісідою Ліберально-демократична партія (261 місце з 465).
Після цього уряд, згідно з Конституцією країни, пішов у відставку.
10 листопада на спеціальному засіданні парламенту Фуміо Кісіду переобрали прем’єр-міністром. Він має назвати склад свого другого кабінету міністрів, куди, як вважається, увійдуть майже всі міністри з попереднього — крім колишнього міністра закордонних справ Тосіміцу Мотегі, який став генеральним секретарем партії, його місце займе Йосімас Хаясі.
- 29 вересня 2021 року Кісіду обрали главою провладної Ліберально-демократичної партії. Згідно з японською політичною традицією, лідер провладної партії стає премʼєр-міністром країни.
- 28 серпня 2020 року Сіндзо Абе подав у відставку після 8-річного перебування на цій посаді. Сіндзо Абе очолив Ліберально-демократичну партію у 2006 році і став прем’єром, але за рік подав у відставку через проблеми зі здоров’ям. У 2009 році ЛДП втратила владу, але 2012 року знову перемогла на виборах. Відтоді Сіндзо Абе був прем’єр-міністром країни.
- У вересні того ж року парламент Японії затвердив на пост премʼєр-міністра країни 71-річного Йосіхіде Сугу. 3 вересня він оголосив, що йде у відставку.