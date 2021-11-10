Кабмін Японії пішов у відставку, Фуміо Кісіду переобрали прем’єр-міністром

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Уряд Японії у повному складі пішов у відставку через місяць після створення, коли Фуміо Кісіда обійняв посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє агентство Kyodo News.

Як зазначається, Кабмін був сформований 4 жовтня у звʼязку з обранням на посаду глави уряду Кісіди, але вже 14 жовтня закінчилися повноваження нижньої палати парламенту і її було розпущено, а 31 жовтня відбулися нові вибори, на яких перемогла очолювана Кісідою Ліберально-демократична партія (261 місце з 465).

Після цього уряд, згідно з Конституцією країни, пішов у відставку.

10 листопада на спеціальному засіданні парламенту Фуміо Кісіду переобрали прем’єр-міністром. Він має назвати склад свого другого кабінету міністрів, куди, як вважається, увійдуть майже всі міністри з попереднього — крім колишнього міністра закордонних справ Тосіміцу Мотегі, який став генеральним секретарем партії, його місце займе Йосімас Хаясі.