Режисер «Гри в кальмара» анонсував другий сезон серіалу

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Режисер і сценарист серіалу Netflix «Гра в кальмара» Хван Дон Хек підтвердив, що буде другий сезон. Про це він заявив у коментарі AP.

«Отже, на другий сезон було стільки тиску і стільки попиту... Я майже відчуваю, що ви не залишаєте нам вибору! Але скажу, що справді буде другий сезон. Це зараз у мене в голові. Нині я займаюся плануванням. Але я думаю, що ще зарано говорити, коли і як це станеться. Тож я обіцяю вам, що [головний герой] Гі-Хун повернеться і щось зробить для цього світу», — заявив Хван Дон Хек.

Імовірно, другий сезон буде зосереджений не на самій грі, а на поліції.

«Якщо мені вдасться зробити щось, це буде історія Фронтмена [колишнього поліцейського, який зараз спостерігає за грою та гравцями]. Я думаю, що проблема з поліцейськими — це не лише проблема Кореї. Я бачу це у світових новинах. Це було питання, яке я хотів порушити. Можливо, у другому сезоні я зможу показати це детальніше», — пояснив Хван Дон Хек.

Сценарист додав, що над другим сезоном буде працювати не сам — він планує залучити команду сценаристів і ще кількох досвідчених режисерів. Коли саме вийде другий сезон — невідомо. За прогнозами — через рік-півтора.