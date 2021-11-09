Білорусь спростувала інформацію про зупинку постачання електроенергії в Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Matthew Henry / Unsplash
Білорусь не припинятиме постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту. Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобовʼязань.
Про це повідомило білоруське ДП «Беленерго».
Вони пояснили, що лист гендиректора білоруського державного обʼєднання «Беленерго» Павла Дрозда, що потрапив до ЗМІ, був адресований конкретним компаніям, постачання електроенергії яким не було заплановано. У цьому листі йшлося про зміну умов співпраці.
Нагадаємо, восьмого листопада у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що Білорусь нібито відмовилася продавати електроенергію Україні, у звʼязку з чим постачання в листопаді припиниться.
- До 1 листопада діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, яка набула чинності у травні. 2 листопада в Україну з Білорусі почалося аварійне постачання електроенергії через дефіцит потужності в енергетичній системі. Постачання було короткостроковим.
- Енергосистема України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі, але фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише від Білорусі — з РФ країна не має договору, а енергосистема Молдови надто мала для балансування української.