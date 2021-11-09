Астронавти SpaceX повернулися на Землю після шестимісячної космічної місії

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SpaceX

Чотири астронавти SpaceX Crew-2 повернулися на Землю після шести місяців перебування в космосі.

Про це повідомляється на сторінці NASA у Twitter.

Космічний корабель SpaceX Dragon, який летів під чотирма парашутами, приземлився у Мексиканській затоці у Флориді о 05:33 за Києвом.

Перебуваючи на орбіті, астронавти Шейн Кімбро і Меган МакАртур з NASA, французький астронавт Томас Песке з Європейського космічного агентства і Акіхіко Хошиде з Японії здійснили кілька виходів у відкритий космос, щоб допомогти модернізувати космічну станцію, включаючи встановлення двох нових сонячних батарей, а також роботу над сотнями досліджень.

Після медичного обстеження Кімбро, МакАртур та Хошиде вилетять до Хʼюстона, а Песке відправлять до Європи.

Команда SpaceX повернулася на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС.