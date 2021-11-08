Батько 9-річної афганки заперечив, що продав її 55-річному чоловіку для шлюбу. Сюжет CNN він назвав «теледрамою»

Новини

CNN

В Афганістані батько девʼятирічної дівчинки, який продав її 55-річному чоловіку, назвав репортаж CNN з цього приводу «теледрамою»: дитину він продав не для шлюбу, і цей чоловік — його дядько Курбан.

Коментар у батька на імʼя Абдула Малека взяло видання Aamaj News.

Інцидент стався в афганському таборі для переселенців у провінції Бадгіс. Дівчинку звати Парвана. 2 листопада американський телеканал CNN випустив сюжет про те, що батько продав її 55-річному чоловіку як наречену. Батько ж у коментарі Aamaj News заперечив, що продав доньку для шлюбу. Він наголосив, що як тільки-но у нього зʼявиться можливість викупити назад доньку, він це зробить. Продав він її своєму 55-річному дядьку за $3 800 через «складне фінансове становище».

Журналісти акцентують увагу на тому, що батько хоч і заперечив шлюб доньки із дядьком, однак нічого не сказав про можливий шлюб із його 20-річним сином.

Aamaj News зазначає, що репортери неодноразово намагалися зателефонувати місцевим співробітникам CNN, щоб отримати їхній коментар щодо цієї новини, але вони не відповідали на дзвінки.

CNN писало, що гроші від продажу Парвани забезпечать родину лише на кілька місяців. І якщо тато Малек не знайде роботу, «то йому доведеться продати ще одну доньку, ймовірно, дворічну». Сам же 55-річний чоловік заперечував, що придбав її як дружину — у нього вона є, яка і буде доглядати за дитиною.