Без води, світла та ліків. За вісім років війни на Донбасі бойовики облаштували понад 160 катівень

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Костянтин Стрілець / «Бабель»

На тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях восьмий рік поспіль підконтрольні Росії бойовики катують цивільних людей, журналістів, волонтерів та військових.

За даними заступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова, на території окупованого Донбасу діє або діяло понад 160 катівень.

У Донецькій області відомо про 90 таких незаконних в’язниць, у Луганській — про 70.

«Більша частина катівень з’являлися стихійно. Незаконні збройні формування ще на початку конфлікту створювали свої «бази» у різних адміністративних будівлях, захоплювали приватні та державні підприємства, наприклад, готелі, склади «Нової пошти» чи приміщення «Артемвугілля», та у цих же місцях тримали місцевих жителів, які намагались протистояти режиму псевдореспублік або ж навіть просто проходили повз ці об’єкти», — зазначив Мамедов у колонці для «Радіо Свобода».

За його словами, для катівень представники незаконних збройних формувань не гребували використовувати й підвальні приміщення дитячих садків та навчальних закладів.

Мамедов пояснює, що окремі ватажки іррегулярних формувань мали власні «підвали», щоб залякуючи і знущаючись над людьми, закріпити свою владу.

Тобто вони психологічно та фізично пригнічували людей, щоб залякати їх і з меншим опором встановити контроль над територією.

«Незаконні збройні формування «ДНР» і «ЛНР» утримували і утримують людей у нелюдських умовах: без води, повітря, нормального харчування, можливості для справляння фізіологічних потреб, без медичної допомоги. Вони застосовують фізичне та психологічне насильство, зокрема, імітації розстрілів», — наголосив заступник генерального прокурора.

Він додав, що подібним тортурам піддають і людей в окупованому Росією Криму.