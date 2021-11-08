Чверть дорослого населення України повністю вакцинувалася проти COVID. Київ — лідер за темпами імунізації

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В Україні станом на 8 листопада повний курс вакцинації завершили понад чверть дорослого населення країни.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«На сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу, а 25,6% завершили повний курс щеплення», — наголосив очільник МОЗ.

За його словами, лідером із охоплення щепленням залишається місто Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% — завершили курс вакцинації.

Водночас найменша кількість вакцинованих цього тижня зареєстрована у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях.

Нагадаємо, в Україну у вихідні доставили 1,4 мільйона доз вакцини Pfizer, яку закупили за кошти державного бюджету.

Також у вихідні Україна отримала 2 930 300 доз вакцини Moderna. Цю партію країна отримала безкоштовно, у рамках програми COVAX. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україну поставили вже 31 мільйон доз вакцини.