Глобальне потепління у найближчі десятиліття призведе до різкого скорочення ВВП третини країн світу

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Глобальне потепління вже в цьому столітті призведе до різкого скорочення ВВП третини країн світу. Ідеться про економіку 65 найбільш уразливих країн.

Відповідне дослідження провела організація Christian Aid, а його результати оголосили на кліматичному саміті COP26 у Глазго.

За даними фахівців, якщо Земля прогріється на 2,9 °С, то ці 65 країн зіткнуться з падінням ВВП у середньому на 20% до 2050 року та на 64% до 2100 року. Якщо зростання температур вдасться обмежити до 1,5 °С відповідно до зобовʼязань за Паризькою угодою, то скорочення ВВП становитиме 13% та 33%.

Відтак понад третина країн світу потребує негайної допомоги для надання їхнім економікам стійкості, щоб витримати наслідки глобального потепління — посуху, аномальну спеку, повені та шторми.

«На кону стоїть здатність країн Глобального Півдня до сталого розвитку», — заявила провідний автор дослідження Марина Андрієвич з Берлінського університету Гумбольдта.

За даними дослідження, вісім із десяти країн, які можуть постраждати найбільше, розташовані в Африці та дві — у Південній Америці. Їм загрожує падіння ВВП на 70% до 2100 року, якщо клімат і далі змінюватиметься відповідно до нинішніх тенденцій, або на 40%, якщо потепління обмежиться 1,5 °С.

Найгірша ситуація прогнозується в Судані, який може зазнати зниження ВВП на 32% до 2050 року та на 84% до 2100 року.

Зазначимо, що ця доповідь не бере до уваги чинник адаптивних заходів, впровадження яких могло б частково помʼякшити економічні збитки від глобального потепління.