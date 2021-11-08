Ілону Маску доведеться продати пакет акцій Tesla на $21 млрд — так вирішили користувачі у Twitter

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Justin Chin / Bloomberg via Getty Images

Користувачі Twitter взяли участь у голосуванні від найбагатшої людини Землі Ілона Маска щодо того, варто йому продати 10% своїх акцій компанії Tesla на $21 мільярд чи ні.

Вони вирішили, що так — за це віддали 57,9% голосів. У голосуванні взяли участь 3 519 252 людини.

Останнім часом багато говорять про те, що нереалізований прибуток — це засіб ухилення від сплати податків, тому Ілон Маск вирішив запустити голосування щодо того, чи не продати йому 10% своїх акцій Tesla.

«Зауважте, я не отримую зарплату чи бонуси. У мене є лише акції, і їхній продаж — єдиний спосіб для мене платити податки», — зазначав Маск.

Імовірно, він таким чином відреагував на податок для багатих людей, який запропонували у США. Він торкнеться нереалізованого приросту капіталу.