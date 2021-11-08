В Україні за неділю від коронавірусу померли 473 людини

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Ezra Acayan / Stringer

В Україні за добу 7 листопада виявили 13 068 нових хворих на коронавірус, померли від нього 473 людини.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у понеділок, 8 листопада.

Крім цього, у неділю шпиталізували 3 532 хворих. Загалом з початку пандемії коронавірус в Україні виявили у 3 088 501 людини, померли від нього 72 557.

Що стосується вакцинації, то за добу 7 листопада щеплення зробили 85 083 людини, з них першу дозу отримали 51 603 людини. Всього в Україні вакциновано 11 406 284 людини, з них повністю імунізовані 7 938 053 людини.