Після протестів. Уряд Польщі уточнив закон про заборону абортів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Jacek Dylag / Unsplash
Міністерство охорони здоровʼя Польщі уточнило закон про заборону абортів і описало ситуації, у яких проведення аборту вважається допустимим. Напередодні у країні відбулись масові протести через смерть вагітної жінки з вадами плоду.
Про це повідомляє DW.
Відтепер закон підтверджує законність переривання вагітності, коли вона загрожує життю чи здоровʼю матері, а лікарям «не варто боятися ухвалювати необхідні рішення, що ґрунтуються на їхньому досвіді та медичних пізнаннях».
Зазначимо, що у випадку зі смертю вагітної жінки лікарі зволікали з абортом попри те, що у неї було недостатньо навколоплідних вод, щоб у дитини був шанс вижити. Саме ця ситуація (дії лікарів у разі нестачі навколоплідних вод) особливо обговорюється в інструкціях МОЗ.
У Польщі з 27 січня 2021 року аборт дозволено було робити лише у двох випадках: у разі загрози життю і здоровʼю матері, якщо існує висока ймовірність важкого ураження плода або невиліковного захворювання, небезпечного для життя дитини і матері; якщо вагітність є наслідком зґвалтування. В іншому разі — аборти заборонені.
До цього в Польщі аборти дозволяли тільки у трьох випадках: через вроджені вади плода, загрозу для життя матері та вагітність внаслідок злочину. Тепер аборти через вади і невиліковну хворобу плода визнали неконституційними.
- 2 листопада 2021 року у Польщі на 22 тижні вагітності померла 30-річна Ізабела. Лікарі попри загрозу життю жінки чекали, поки помре сам плід, утім, після передчасного відходу навколоплідних вод померла сама жінка. Причиною цього стала відмова лікарів зробити аборт, оскільки віднедавна там посилили заборону на переривання вагітності.
- У звʼязку з цим 6 листопада тисячі поляків вийшли на протест у 70 містах та столиці Варшаві. З фотографіями померлої жінки вони скандували «жодна більше» та вимагали послабити законодавство, яке стосується абортів.
- У Польщі з 27 січня 2021 року і станом на жовтень щонайменше 34 тисячі жінок намагалися зробити аборт нелегально або в іншій країні.