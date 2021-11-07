Канцлер Німеччини Меркель заявила, що не займатиметься політикою після звільнення з посади
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- Костя Андрейковець
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Getty Images
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не займатиметься політикою після звільнення з посади.
Про це вона розповіла в інтервʼю Deutsche Welle.
«Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні. Я завжди виступала за мультилатеризм. А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку», — розповіла Меркель.
- У грудні цього року Німеччина має отримати нового канцлера. У Меркель термін повноважень закінчився 26 жовтня, але президент Німеччини попросив її продовжити працювати до обрання нового канцлера.
- Раніше лідери трьох німецьких партій — соціал-демократи, «зелені» та «вільні демократи» — заявили про домовленість щодо основних умов коаліції та готовність формувати уряд.