Суд Харкова тричі відмовив «ОПОРІ» у перерахунку голосів на виборах мера
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Харківський окружний адміністративний суд тричі за день відмовив громадянській мережі «ОПОРА» у задоволенні позовів щодо перерахунку голосів на виборах мера міста.
Про це із зали суду повідомляє «Суспільне».
Представник мережі Микола Зінченко оспорював підрахунки голосів у Холодногірському, Новобаварському та Основʼянському районах, оскільки там були неточності у протоколах виборчих комісій. У цих районах мережа фіксувала фальсифікації на користь кандидата Ігоря Терехова, якого територіальна виборча комісія 1 листопада оголосила мером Харкова.
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- 1 листопада ТВК оголосила, що секретар Харківської міськради Ігор Терехов набрав на виборах 50,66% (146 240 голосів). За даними альтернативного підрахунку голосів громадянською мережею «ОПОРА», результат Терехова коливався на межі 50%, що свідчило про можливість другого туру.
- «ОПОРА» заявила, що оскаржить результати виборів мера через суд. Конкурент Терехова Михайло Добкін, який набрав 28,4% голосів, також заявив, що йтиме до суду.