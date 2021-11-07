Суд Харкова тричі відмовив «ОПОРІ» у перерахунку голосів на виборах мера

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Харківський окружний адміністративний суд тричі за день відмовив громадянській мережі «ОПОРА» у задоволенні позовів щодо перерахунку голосів на виборах мера міста.

Про це із зали суду повідомляє «Суспільне».

Представник мережі Микола Зінченко оспорював підрахунки голосів у Холодногірському, Новобаварському та Основʼянському районах, оскільки там були неточності у протоколах виборчих комісій. У цих районах мережа фіксувала фальсифікації на користь кандидата Ігоря Терехова, якого територіальна виборча комісія 1 листопада оголосила мером Харкова.

Позивач тепер має заплатити 3 632 гривні судового збору