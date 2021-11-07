Спікер Зеленського: Продовження «нормандського формату» під великим питанням
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що продовження «нормандського формату» переговорів перебуває під великим питанням.
Про це він розповів в інтервʼю телеканалу «Дом».
«Сам «нормандський формат», його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту у «нормандському форматі» на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок денний «нормандського формату» під великим питанням», — заявив Никифоров, коментуючи підсумки поїздки української делегації на саміт COP26 в Глазго.
- «Нормандський формат» — це переговори лідерів держав України, Франції, Росії, федерального канцлера Німеччини («нормандської четвірки») щодо війни на Донбасі.
- Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. Жива зустріч у Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично ухиляється від підготовки зустрічі.